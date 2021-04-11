Правоохоронці отримали карт-бланш викрити схеми Медведчука та Коломойського, – Лещенко

Віктор Медведчук та Ігор Коломойський повністю змінили свій порядок денний. Замість побудови планів про захоплення влади тепер вони думають, як врятуватися від санкцій та зберегти хоча б залишки політичного впливу.

Таку думку у своєму відеоблозі "Чесна політика" озвучив колишній депутат Сергій Лещенко. За його словами, Медведчук та Коломойський – перші жертви політики деолігархізації.

Більше читайте тут Перші жертви деолігархізації: Медведчук та Коломойський покидають клуб олігархів

"Останні 3 місяці клуб українських олігархів зазнав втрат", – заявив Лещенко.

Він сказав, що вирішальним ударом по Медведчуку стало рішення Ради безпеки та оборони на чолі з президентом Зеленським. Кума Путіна позбавили його головного активу – медіазброї – трьох телеканалів. Політичні акції падають і в Ігоря Коломойського.

І для Медведчука, і для Коломойського добрих новин немає. Схоже, правоохоронці отримали повний карт-бланш викрити їхні схеми,

– зазначив він.

За його словами, це все сталося за часів президента Володимира Зеленського, "над яким ці олігархи відверто глузували, а зараз шукають, як врятуватися від карального меча правосуддя".

Останні рішучі дії по Медведчуку та Коломойському

На Віктора Медведчука, його дружину Оксану Марченко, що тримає активи родини на своєму прізвищі, а також на їхнього головного компаньйона Тараса Козака наклали санкції. Окрім цього, правоохоронці провели масштабні обшуки в офісах, елітній дачі та охоронній компанії кума Путіна.

На початку березня США ввели санкції проти Ігоря Коломойського та його родини. Його також позбавили впливу важелів впливу на фракцію "Слуга народу", коли звідти вигнали Олександра Дубинського. Водночас відбулася зачистка й в державній компанії "Центренерго" від людей Коломойського, яких підозрюють в крадіжці сотні мільйонів гривень.

Дивіться повний випуск відеоблогу "Чесна політика" на 24 каналі: