Лещенко спростував фейки російського МЗС про біологічну зброю в Україні

Російська пропаганда не знає меж у своїй безглуздості. Абсолютний абсурд злітає з уст глави МЗС Росії Сергія Лаврова, який заявив, що Україна буцімто створює біологічну зброю.

На території України немає ніяких американських лабораторій

Лавров навіть заявив, що ця зброя – "етнічно орієнтована". Та пропагандистські висловлювання глави російського МЗС спростував журналіст Сергій Лещенко, повідомляє 24 канал.

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Лещенко розповів, що окупанти не втомлюються поширювати фейк, що США буцімто планували в Україні вести "роботи з патогенів птахів, кажанів і рептилій з подальшим переходом до вивчення можливості перенесення ними африканської чуми свиней та сибірки".

Вся ця інформація є неправдою. Єдиною метою поширення цього є подальша ескалація навколо України та спотворення іміджу України, як держави, яка потерпає від відкритої агресивної війни збоку сусіда,

– сказав журналіст.

Лещенко вкотре заявив, що на території України немає ніяких американських лабораторій.

"Усі лабораторні спроможності, які існують в Україні, виконують єдину загальну мету – індикація та ідентифікація збудників інфекційних хвороб, що мають значний епідемічний потенціал та міжнародне значення та підпадають під регуляцію міжнародних медико-санітарних правил", – пояснили в МОЗ України.

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