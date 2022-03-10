Лещенко спростував фейки російського МЗС про біологічну зброю в Україні
Російська пропаганда не знає меж у своїй безглуздості. Абсолютний абсурд злітає з уст глави МЗС Росії Сергія Лаврова, який заявив, що Україна буцімто створює біологічну зброю.
На території України немає ніяких американських лабораторій
Лавров навіть заявив, що ця зброя – "етнічно орієнтована". Та пропагандистські висловлювання глави російського МЗС спростував журналіст Сергій Лещенко, повідомляє 24 канал.
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Лещенко розповів, що окупанти не втомлюються поширювати фейк, що США буцімто планували в Україні вести "роботи з патогенів птахів, кажанів і рептилій з подальшим переходом до вивчення можливості перенесення ними африканської чуми свиней та сибірки".
Вся ця інформація є неправдою. Єдиною метою поширення цього є подальша ескалація навколо України та спотворення іміджу України, як держави, яка потерпає від відкритої агресивної війни збоку сусіда,
– сказав журналіст.
Лещенко вкотре заявив, що на території України немає ніяких американських лабораторій.
"Усі лабораторні спроможності, які існують в Україні, виконують єдину загальну мету – індикація та ідентифікація збудників інфекційних хвороб, що мають значний епідемічний потенціал та міжнародне значення та підпадають під регуляцію міжнародних медико-санітарних правил", – пояснили в МОЗ України.
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