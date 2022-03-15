Лещенко знищив російський фейк про "звернення русинів до Путіна" щодо окремої держави
Російська пропаганда не втомлюється вести війну на інформаційному фронті. Цього разу пропагандистська машина розігнала фейк про нібито "звернення русинів до Путіна" щодо окремої держави.
В українських русинів немає планів про створення своєї окремої держави
З таким закликом буцімто виступив лідер міжнародного центру "Матица русино" Петр Гецко. Журналіст Сергій Лещенко розповів, що центр насправді був створений у 2016 році в Москві.
Варте уваги Росія вкидає це, бо не може дозволити таку відкритість Путіна, – Лещенко зруйнував ще один фейк
Так званий центр має свій телеграм-канал, в якого всього 400 читачів.
Маргінальна структура, створена спеціально для поширення потрібного Росії наративу,
– сказав Лещенко.
Як розповів журналіст, у планах окупантів було створення на території України окремих держав. "Це звернення повністю лягає у загаданий наратив", – сказав Лещенко.
Він нагадав, що в українських русинів немає жодних планів про створення своєї окремої держави. "Це все фейки російської пропаганди", – резюмував журналіст.
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