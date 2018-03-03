Леся Нікітюк нарікає на погоду і ділиться звабливими фото у весняному одязі

Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк підкорює мережу своїми неповторними образами.

На своїй сторінці в Instagram вона поділилась кількома світлинами модних луків, рекламуючи нову кампанію магазину дизайнерського одягу українських брендів Names'UA.

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Нікітюк у притаманному для себе стилі пожартувала, що через погоду за вікном дівчатам не скоро можна буде одягнути легенькі весняні плащі, які вона саме рекламує.

Не скоро ми, дівчата, плащі одягнемо. Всю весну в пуховиках, відчуваю,

– написала телеведуча.

Під дописом вона опублікувала фото у ніжному рожевому плащі та демісезонних ботильйонах пастельного кольору.

У сторіз вона розповіла, що до неї саме приїхала кума, показала себе в шубі і як розважаються з кумою.





Леся Нікітюк прогулялась в шубі