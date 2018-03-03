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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Леся Нікітюк нарікає на погоду і ділиться звабливими фото у весняному одязі

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Леся Нікітюк
Леся Нікітюк / Фото із соцмереж

Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк підкорює мережу своїми неповторними образами.

На своїй сторінці в Instagram вона поділилась кількома світлинами модних луків, рекламуючи нову кампанію магазину дизайнерського одягу українських брендів Names'UA.

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Нікітюк у притаманному для себе стилі пожартувала, що через погоду за вікном дівчатам не скоро можна буде одягнути легенькі весняні плащі, які вона саме рекламує.

Не скоро ми, дівчата, плащі одягнемо. Всю весну в пуховиках, відчуваю,
– написала телеведуча.

Під дописом вона опублікувала фото у ніжному рожевому плащі та демісезонних ботильйонах пастельного кольору.

У сторіз вона розповіла, що до неї саме приїхала кума, показала себе в шубі і як розважаються з кумою.

Леся Нікітюк

Леся Нікітюк прогулялась в шубі

Теги: LifeStyle Новини України Мода
Джерело: 24 Канал
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