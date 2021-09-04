Лесю даєш і їдеш, – запорізькі патрульні оригінально вимагали хабар

У Запоріжжі патрульні оригінально просили у порушника хабар. Поліцейські запропонували "вирішити питання" за допомогою "Лесі".

Патрульні прямо не вимагали від чоловіка, який порушив закон, гроші, натомість вдалися до літературних асоціацій.

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Запорізькі патрульні оригінально вимагали хабар

"Лесю даєш", – запитував один із поліцейських, маючи на увазі купюру у 200 гривень. Порушник або не зрозумів, про що мовиться, або вдавав, що не розуміє. Однак пропозицію патрульних все ж зафіксував на камеру.

Далі вони уточнили, чи чоловік вивчав творчість Лесі України у школі. Тоді він і здогадався, що правоохоронці просили хабар.

Редакція 24 каналу намагалася поспілкуватися з патрульною поліцією Запоріжжя телефоном та через сторінки у соцмережах. Однак наразі дізнатися деталі інциденту, зокрема чи покарали правоохоронців за вимагання хабаря, не вдалося через відсутність відповіді.

Запорізькі поліцейські оригінально вимагали хабар: дивіться відео

Схожий інцидент у Тернополі

Раніше у Тернополі викрили поліцейських, які вимагали 20 тисяч гривень хабаря в одного з місцевих водіїв. На них поскаржився чоловік, в якого правоохоронці просили гроші.

Поліцейських затримали одразу після одержання хабаря. У їхньому автомобілі провели обшук. Після цього слідчі ДБР вручили одному із них повідомлення про підозру та затримали.