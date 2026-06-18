Летіли балістичні ракети та сотні дронів: в Повітряних силах розповіли деталі атаки на Україну

Росія вночі 18 червня атакувала Україну за допомогою ударних безпілотників та ракет. Більшість повітряних цілей вдалося збити силам ППО.

Утім, на жаль, влучань уникнути не вдалося. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Як ППО відбила атаку?

За даними Повітряних сил ЗСУ, російські війська здійснили чергову комбіновану атаку. Звечора 17 червня ворог випустив 7 балістичних ракет "Іскандер-М" та С-400 із території Воронезької, Брянської та Курської областей Росії.

Також окупанти задіяли 239 ударних безпілотників різних типів, зокрема "Шахед", "Гербера", "Італмас" та дрони-імітатори "Пародія". Пуски здійснювали з території Росії, а також із тимчасово окупованих Криму і Донецької області.

Згідно з оприлюдненою інформацією, до відбиття повітряного нападу залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 216 цілей – 4 балістичні ракети Іскандер-М/С-400 та 212 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни,

– ідеться у повідомленні.



Відбиття атаки 18 червня 2026 року / Повітряні сили ЗСУ

За попередніми даними, зафіксовано влучання щонайменше двох балістичних ракет і 26 безпілотників на 9 локація, і падіння уламків збитих цілей на ще 7 локаціях. Інформацію стосовно ще однієї ракети наразі уточнюють.

У Повітряних силах наголосили, що станом на 08:00 атака триває, а в повітряному просторі України все ще перебувають ворожі безпілотники, тому там закликають не ігнорувати сигнали тривоги і дотримуватися правил безпеки.

Щ відомо про попередні обстріли?

Напередодні російські війська вдарили безпілотниками по Сумській області. Під ворожою атакою опинилася кінно-спортивна школа. На жаль, внаслідок атаки загинуло троє коней. Працівники закладу не постраждали через це.