Летіли десятки ракет і сотні БпЛА: вдень Росія запустила по Україні понад 380 повітряних цілей

Росія завдала комбінованого удару по Україні вдень 15 квітня. Ворог запускав десятки крилатих ракет та понад 360 безпілотників різних типів.

Про це проінформували Повітряні сили ЗСУ.

Скільки цілей збила ППО?

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що їхні радіотехнічні засоби з 09:00 до 22:00 зафіксували 382 повітряні цілі, які запустила російська армія.

По Україні вдень і ввечері летіли:

20 крилатих ракет Х-101 з акваторії Каспійського моря,

1 крилата ракета "Іскандер-К" із Ростовської області, Росія.

361 БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та інші. Близько 200 з них були "Шахеди".

Дрони запускали з кількох напрямків в Росії, а також з ТОТ Криму.

За попередніми даними, станом на 22:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 369 ворожих цілей,

– уточнили військові.