Проводяться стабілізаційні дії: яка ситуація поблизу Левадного, що окупував ворог

Після захоплення села Левадне у Запорізькій області Сили оборони проводять на тому напрямку стабілізаційні заходи. Наразі великих просувань з боку ворога там немає.

Про це в етері телемаратону заявив речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин, передає 24 Канал.

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Що зараз відбувається у напрямку Левадного

Волошин розповів, що кілька днів тому противник, використовуючи постійні штурмові дії, мав частковий успіх і вклинився на невелику відстань, на глибину взводного опорного пункту біля села Левадне.

Зараз Сили оборони України проводять стабілізаційну операцію, стабілізаційні дії для того, щоб вирівняти положення. Тобто, просувань, як таких, на нашому напрямку фактично немає,

– зазначив він.

Речник наголосив, що вже впродовж кількох днів поспіль противник продовжує удари авіацією та безпілотними літальними апаратами. Також щодня є і ракетні удари, щодня працює артилерія, ведеться контрбатарейна боротьба. Тому ситуація на південному напрямку доволі непроста.

Владислав Волошин також зауважив, що загалом з напрямку Левадного ворог прагне прокласти собі шлях на Велику Новосілку у Донецькій області, де фактично кордон з Дніпропетровською областю.

"Тому Сили оборони України в цьому напрямку не пускають ворога та не дають йому можливості, щоб він мав якесь простування", – резюмував речник Сил оборони Півдня.