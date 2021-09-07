Лежала у калюжі крові: жінка, яку порізали ножем 15-річні близнюки, розповіла про зухвалий напад

У Рівному 15-річні брати-близнюки напали з ножем на жінку. Як з'ясувалося згодом, постраждала Ольга Пічугіна є їхньою сусідкою по під'їзду.

Підлітки кілька разів вдарили мешканку Рівного ножем у спину, що спричинило колоті рани. Крім цього, у жінки залишилася психологічна травма після пережитого.

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Потерпіла не була знайомою з нападниками

Моторошний інцидент у Рівному трапився 31 серпня. Пічугіна відвела одну зі своїх доньок до дитячого садка і саме поверталася додому. Вона не одразу зрозуміла, що відбулося. Спочатку подумала, що її просто вдарили руків'ям ножа. "Потім підійшов перехожий, я до нього повернулася й побачила калюжу крові, – пригадала постраждала.

Вже коли Ольга перебувала у лікарні, їй показали відео нападу, з камер спостереження. Підлітків, які накинулися на неї з ножем, до цього вона не знала. Згодом правоохоронці встановили, що вони живуть із постраждалою в одному під'їзді. "Коли я дізналася про це, сказати, що в мене волосся підскочило дибки, це нічого не сказати", – зазначила вона.

Близнюки дивилися заборонені фільми

Медики кажуть, що Пічугіній пощастило, адже лезо не пройшло наскрізь. Тепер жінка займається зі спеціалістом, аби оговтатися після психологічної травми.

Одному із братів-нападників, вже вручили підозру у скоєнні злочину, інший наразі проходить у справі як свідок. Якщо доведуть, що він також причетний до злочину, справу можуть перекваліфікувати

Брати дивилися заборонені фільми, де присутня жорстокість, і хотіли щось такого виду випробувати самі,

– зазначили у поліції.

Підлітки не пояснювали, щодо кого саме хотіли скоїти напад. Втім, фактом є те, що вони хотіли випробувати те, що побачили у кіно, розповів очільник Рівненського управління поліції Роман Штеба.