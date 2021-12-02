Лежали на землі, – працівники Укрзалізниці рятувались від обстрілу у Станиці Луганській
Джерело:24 канал
Прокуратура відкрила кримінальну справу через обстріл Станиці Луганської. Бойовики пошкодили залізничне ДЕПО, 4 будівлі підприємства та 1 житловий будинок. Залізничники досі оговтуються від пережитого.
Заступник начальника Новокіндрашівського депо Олег Степаненко розповів, що обстріл почався 29 листопада о 15:00. Прилетіли снаряди спочатку у локомотивне депо.
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В цей час в будівлях перебувало приблизно пів сотні залізничників. Обстрілу не чекали. І хоч Станиця Луганська розташована на лінії фронту, по містечку не стріляли окупанти вже багато років.
Нам говорили, щоб не потрапити під осколки, лежати на землі. Ну, лежали,
– зазначила операторка Новокіндрашівського депо Любов.
Працівниця Укрзалізниці Ольга Трищенко додала що керівник викликав усіх і наказав лягати на підлогу та не рухатись. "Скло посипалося у начальника, у чергового, у сторожа і в нас", – розповіла жінка.
Локомотивне після обстрілу / Фото Donbas Frontliner
Сторожа госпіталізували
Чоловік не встиг добігти до укриття. Його госпіталізували з множинними осколковими пораненнями та струсом мозку.
Він молодець, що ліг. Якби сидів – постраждав би, напевно, більше,
– припустила працівниця Світлана.
Поцілили і в помешкання
Один з снарядів поцілив у дах будівлі, де мешкала працівниця депо. Жінка дивом вціліла.
"Вона сама була у кімнаті. У шифоньєрі сховалась. Потім вилізла – нічого не бачить. У неї дах весь розвернуло. З того боку уламки. Електроенергію, дроти – порвало все там", – наголосила її колега Ольга.
Снаряд влучив у дах будівлі / Фото Donbas Frontliner
Атакували саме мирне населення
За характером уламків та вирв армійці визначили, що окупанти застосували артилерію, перемістивши її з тилу на передову, тим самим знехтували мінськими домовленостями. У бік українських захисників жоден зі снарядів не поцілив. Атакували саме мирне населення.
Ворог вів обстріл зі ствольної артилерії калібру 122 міліметри, а також мінометів 120 калібру. Я не готовий сказати задум ворожих сил, але ми бачимо те, що бачимо, – заявив військовослужбовець ЗСУ Олександр.Важливо! Ворог чимдуж нарощує атаки ще з осені. Однак його ціль, як показують факти, вже не позиції армійців, а саме мирні квартали.