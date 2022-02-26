Лежать, наче російські солдати на українських полях, – Держспецзв'язку про кібератаки Росії
Джерело:Держспецзв'язку
Україна ефективно обороняється не тільки на землі та в повітрі, а і в кіберпросторі. Також хакери допомагають нашій державі боротись проти окупантів.
У Держспецзв'язку кажуть, що в кіберпросторі значно зрозуміліше, хто – друг, хто – ворог.
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Українські сайти атакують з Білорусі
Однією з ключових груп, які атакують Україну, є група UNC1151, яка розташована в Мінську. До її складу входять кадрові офіцери міністерства оборони Білорусі,
– зазначили у Держспецзв'язку.
Саме ця група стояла за фішинговою розсилкою на скриньки українських військових. Також вони атакують цілі не лише в Україні, а також Росії, Білорусі та Польщі. Під ударом, передусім, – культурні та громадські організації, які говорять правду про війну.
Тим часом, "полювання" йде не лише на українські ресурси, хакери мстяться і ресурси держави-агресорки.
Які сайти Росії не працюють:
- Роскомнадзор,
- Сайт Президента РФ (Кремль),
- Сайт Уряду,
- Сайт Держдуми,
- Сайт Ради Федерації,
- Держпослуги та інші.
У Держспецзв'язку нагадали, що правил кібергігієни потрібно дотримуватися щодня.