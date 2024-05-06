Чи буде ПЦУ благословляти одностатеві пари: Епіфаній дав однозначну відповідь
Джерело:"Радіо Свобода"
Предстоятель ПЦУ Епіфаній висловився щодо благословення одностатевих пар церквою. Митрополит зазначив, що Православна церква України не збирається благословляти подібні союзи.
Епіфаній зазначив, що рішення не благословляти одностатеві пари ухвалили, бо це "суперечить християнському вченню".
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ПЦУ не благословлятиме одностатеві пари
Митрополит зазначив, що на останньому помісному соборі Православної церкви України ухвалили рішення, що церква не буде благословляти людей в одностатевих відносинах.
У нас є навіть декларація, яка чітко засвідчує, що ми не будемо цього робити,
– наголосив Епіфаній.
Предстоятель ПЦУ також зауважив, що не підтримує ініціативу Папи Римського Франциска. Голова католицької церкви дозволив священникам благословляти одностатеві пари.
"Папа інколи заявить, а потім інші трактують, що він мав на увазі зовсім інше. Це не благословення. І ми знаємо, що Греко-католицька церква категорично це відкинула. Заявила про те, що вони цього не підтримують і не будуть виконувати, навіть якщо це буде відповідним рішенням, тому що це суперечить християнському вченню", – пояснив митрополит Київський і всієї України.
Водночас Епіфаній наголосив, що церква має любити усіх. Однак не приймає те, що "є гріхом чи злом".
Ми говоримо про це, що ми повинні називати речі своїми іменами. Тобто, якщо це суперечить, ми про це говоримо. Ми цього не підтримуємо і ми цього не можемо благословляти. Але ми не відкидаємо людей,
– пояснив митрополит.
Він зазначив, що церква має любити й грішників, які навіть чинять інколи зло. Адже церковнослужителі повинні їх наставляти та напоумляти.
УГКЦ теж не благословлятиме одностатеві пари
- В Українській греко-католицькій церкві наприкінці грудня 2023 року відреагували на дозвіл Папи Римського благословляти одностатеві пари. Там зазначили, що не благословлятимуть ЛГБТ-пари і додали, що сім'єю називається союз між чоловіком та жінкою.
- Крім того, в УГКЦ наголосили, що дозвіл понтифіка не має юридичної сили для вірян їхньої церкви. Оскільки вона стосується латинських, а не східних католицьких християн.
- Варто зазначити, що раніше Папа Римський Франциск схвалив декларацію про пастирське значення благословень. Це означає, що католицька церква буде благословляти тих, хто "не живе за нормами християнської моральної доктрини, але смиренно просить бути благословенними", в тому числі й ЛГБТ-пари. Однак і досі вінчання одностатевих пар церква проводити не буде.