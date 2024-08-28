Ліки, їжа та нічні горщики: жителі Льгова на Курщині в очікуванні ЗСУ розграбували лікарню

У мережі показали, як у російському місті Льгов чекають на українську армію. Там повністю розграбували місцеву лікарню.

Льгов розташований у Курській області. Це приблизно за 50 кілометрів від українського кордону, та 80 – від Курська, передає 24 Канал.

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Місцеві у лікарні Льгова вкрали навіть нічні горщики

Відео розгромленої лікарні Льгова поширив у мережі російський журналіст у вівторок, 27 серпня. Стверджують, що там був "невеликий пункт збору".

Медпрацівниця на відео каже, що розграбували все, що було: речі, продукти, ліки. Каже, винесли навіть нічні горщики. На кадрах видно, що тепер у лікарні повний безлад.

Ось зараза. Ні сорому, ні совісті. Все винесли до біса,

– злиться росіянка, показуючи стан лікарні.

Російський журналіст каже, що обікрали лікарню місцеві мешканці "в очікуванні ЗСУ". До слова, раніше у мережі писали, що ЗСУ могли пройти Льгов. Втім, офіційної інформації від української влади щодо цього не було.

У Льгові розграбували лікарню: дивіться відео