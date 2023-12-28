Збираються протистояти США: Кім Чен Ин наказав прискорити підготовку до війни

Північна Корея, поряд із Росією, стала ще однією світовою загрозою. Лідер КНДР наказав своїй армії прискорити підготовку до війни.

За інформацією видання, державні ЗМІ Північної Кореї пишуть, що Кім Чен Ин наказав прискорити підготовку до війни. Метою цього є протистояти Сполученим Штатам Америки, які нібито вступають у конфронтацію.

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КНДР розширює зв'язки з Росією

Водночас Кім заявив про плани працювати над співпрацею із "антиімперіалістичними державами". Пхеньян розширює зв’язки з Росією. Зокрема, ті ж самі США вважають, що Північна Корея постачає Росії озброєння, яке вона використовує проти України. Своєю чергою, Росія допомагає КНДР розширити свій військовий потенціал.

Кім Чен Ин також говорив про економічні плани на 2024 рік. За його словами, він має бути "вирішальним" для виконання п’ятирічного плану розвитку країни.

Він... уточнив важливі завдання на новий рік, які необхідно динамічно просувати в ключових галузях промисловості, і закликав стабілізувати сільськогосподарське виробництво на високому рівні,

– мовиться в матеріалі.

Північна Корея закріпила свою ядерну політику