"Лідер вільного світу": Зеленський на обкладинці польського тижневика Newsweek

7 березня 2022 , 12:47
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Джерело:

телеграм Верховної Ради

Новий номер популярного польського тижневика Newsweek вийшов у понеділок з фотографією на обкладинці Президента України Володимира Зеленського.

Слово Newsweek на обкладинці зафарбовано у кольори державного прапора України, а фотографію Зеленського підписано: “Лідер вільного світу”.

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Володимир Зеленський кинув виклик імперії Путіна,
– пише на першій сторінці тижневика.

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Автор: Анастасія Лукашевська