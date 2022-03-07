"Лідер вільного світу": Зеленський на обкладинці польського тижневика Newsweek
7 березня 2022 , 12:47Читать новость на русском
Джерело:телеграм Верховної Ради
Новий номер популярного польського тижневика Newsweek вийшов у понеділок з фотографією на обкладинці Президента України Володимира Зеленського.
Слово Newsweek на обкладинці зафарбовано у кольори державного прапора України, а фотографію Зеленського підписано: “Лідер вільного світу”.
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Володимир Зеленський кинув виклик імперії Путіна,
– пише на першій сторінці тижневика.
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