У Франції затримали ватажка банди, яка в Україні "віджимала" бізнес жителів Харківщини

У співпраці українських поліцейських та жандармерії у Франції затримали ватажка банди "Залютинських". Зазначається, що за кордоном угрупування займалося викраденням авто та майновими злочинами.

Щодо України, то у свій час банда "віджимала" бізнес у жителів Харківської області. Затриманим у Франції фігурантам вже обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

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Лідера банди "Залютинські" затримали

У Нацполіції розповіли, що після лютого 2022 року учасники злочинної організації "Залютинські" переорієнтували свою діяльність за межі країни.

До цього сфера їхнього злочинного впливу поширювалася на територію Харківської області – погрозами та насильством вони змушували осіб переписувати майно або свої частки в бізнесі на криміналітет. Створювали для фермерів або підприємців нестерпні умови ведення бізнесу, а потім самі ж пропонували ці проблеми вирішувати за окрему плату,

– розповіли правоохоронці.

З'ясувалося, що лідер банди перебуває на території Франції, де створив нову гілку угруповання. За оперативними даними, вони "спеціалізувалися" на майнових та тяжких злочинах. Зокрема, точно відомо, що вони причетні до ряду злочинів на Півдні Франції. Фігуранти заволоділи автівками, здійснили підпал транспортного засобу, скоювали напади на громадян або викрадення майна.

Затримання лідера банди "Залютинські": дивіться відео

Правоохоронці Франції затримали лідера угруповання – 43-річного громадянина України та 44-річного його спільника. Поліція в Україні також провела слідчі дії щодо діяльності банди та вилучила у причетних осіб зброю, наркотики, гроші, автомобілі, чорнові записи тощо.