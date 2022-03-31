Лідерами ЄС є не Німеччина чи Франція, – політолог розповів, які країни допомагають ізолювати РФ

Країни Європи своїми діями допомагають Україні виграти війну та ізолюють Росію від світу. І лідерами ЄС сьогодні можна назвати не Німеччину чи Францію, а Польщу та країни Балтії.

Таку думку висловив політолог Микола Давидюк в ефірі 24 каналу.

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За його словами, сьогодні лідерами Європейського союзу можна легко назвати країни Балтії і Польща по кількості кількості ініціатив, по хоробрості та сміливості рішень. Однозначно лідерами ЄС є не Німеччина і не Франція.

Але вони (країни Балтії та Польща, – ред.) теж не повинні порушувати закон і тиснути на ворога всіма законними способами, щоб потім латентні союзники, типу Угорщини, Німеччини чи Франції не могли "відмотати рішення" на користь Росії,

– наголосив Давидюк.

Він додав, що зараз силами України і наших друзів-країн з ЄС Росію можна перетворити на острів. На думку політолога, це станеться, якщо ми відріжемо зі сторони ЄС всю логістику до РФ. Адже Середня Азія не буде великим торговим партнером, а Японія вже це блокує.

"А Китай буде дивитися на РФ як на кульгаву жертву, яку можна обікрасти та змусити бути слабкою. Власне те, що свого часу робив Радянський союз, коли Китай був у найслабшій своїй позиції після Другої світової війни. І Китай таких речей точно не забуває", – каже Давидюк.

Експерт наголосив, що зусилля активістів та дипломатів не марні, вони правильні і те, що почали блокувати Білоруський кордон – це стане відправною точкою блокування РФ та її експорту й імпорту. "Це повинно призвести до паралізації їхніх торгових відносин", – підсумував Давидюк.

До слова, президент США Джозеф Байден зазначив, що готовий зустрітися віч-на-віч з Володимиром Путіним. Але це він може зробити лише за умови, що Росія відмовиться від агресії на території України.

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