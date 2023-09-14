Формально не порушила обмежень: який спосіб співпраці з Росією знайшла Індія
Від початку повномасштабного вторгнення Індія збільшила імпорт російської нафти в десятки разів. Однак така співпраця може зіграти злий жарт з економікою країни-агресорки.
Про це 24 Каналу розповів економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. Він зауважив, що індійці розраховуються в рупіях, які росіяни не можуть використати, тому що Центробанк не дає їм на це дозвіл.
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Інвестиції в індійську економіку
Днями з'явилася інформація про те, що Берлін знайшов шлях імпорту російської нафти через Індію. Проте економіст зазначив, що Німеччина імпортує нафтопродукти, а не нафту. Ті продукти, які купує ФРН, це індійські нафтопродукти виготовлені з російської нафти. Ба більше, 30% російських діамантів оброблюються в Індії та потрапляють в Європу як індійські.
Вже з'явилася величезна проблема, тому що 35 мільярдів доларів у рупіях сконцентровано на рахунках російських компаній в Індії. Постає питання, куди ці рупії використовувати, якщо в Індії немає такої кількості товарів у потрібній кількості.
Індійці запропонували інвестувати вторговані кошти у розвиток індійської економіки. У такий спосіб Індія зробила цікавий гешефт щодо Росії,
– мовив Пендзин.
Зараз в Індії працює 23 нафтопереробних заводи. Загальний обсяг перероблення нафти становить приблизно 250 мільйонів тонн. Росія всього видобуває 560 мільйонів тонн. Індія наростила з 2% до 48% закупівлю російської нафти для власних заводів.
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Формальна легальність
У вересні Нью-Делі ще раз підтвердив, що жоден з їхніх нафтопереробних заводів не купував у Росії нафту більш ніж за 60 доларів. Формально Індія не порушила жодних санкційних обмежень, на відміну від Китаю.
Навіть на індійському ринку щось купити і вивезти у Росії за рупії неможливо без дозволу Центробанку. Єдиний шлях використати ці гроші, це вкладати назад в індійську економіку. Звісно, частка російської власності в Індії збільшиться, але це точно не надасть Росії будь-яких додаткових товарів для продовження війни в Україні. Індія не найгірший варіант для України з погляду її співпраці з Росією,
– додав виконавчий директор Економічного дискусійного клубу.
Основна частина продажу російської нафти наразі зосереджена на продажу у дві країни – Індію та Китай. Третя країна, яка у великих обсягах закуповує російські нафту, це Туреччина. Економіст наголосив, що турки розраховуються доларами, водночас Індія та Китай – у своїх національних грошових одиницях.
"Центробанк Китаю надав дозвіл на закупівлю і відправлення у Росію вживаних китайських автомобілів терміном до 5 років використання для того, аби погасити запаси юанів. Крім того, Китай відправляє товари подвійного призначення. Там (у Китаї – 24 Канал) не так все прозоро, як в Індії", – зазначив Пендзин.
Продаж російської нафти
- З 5 грудня 2022 року діє цінова стеля на рівні 60 доларів за барель для російської нафти від G7, ЄС та Австралії. Однак протягом останніх місяців вартість російської нафти не просто зросла, але "стрибнула" вище цінової стелі від країн G7.
- Покупці російської нафти повертаються до старих постачальників, адже вартість російської нафти збільшується. Військова обстановка у Чорному морі стала несприятлива і страхові компанії підвищили тарифи ставок страхування.
- Росія змушена укладати невигідні для неї контракти щодо збуту нафти, адже не має іншого виходу. Результат цього – збитки, які має країна-агресорка за минулий рік від продажу енергоресурсів, – мінус 55% від планових показників експорту.