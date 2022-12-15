Кім Чен Ин подарував Південній Кореї двох цуценят і через них посварились лідери країни

Два лідери Південної Кореї – чинний та колишній – посварилися через собак, яких ще у 2018 році подарував глава КНДР Кім Чен Ин. Суперечки дійшли до того, що тваринок віддали у притулок.

Річ у тім, що і президент Південної Кореї Юн Сук Йол, і його попередник Мун Чже Ін є любителями собак.

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Між ними спалахнула суперечка щодо того, хто має доглядати та платити за утримання собак, адже вони фактично є власністю південнокорейського уряду. Минулого місяця пан Мун відмовився від собак, заявивши, що уряд пана Юна не хоче, щоб він їх утримував.

Офіс пана Юна заперечив ці претензії, заявивши, що наразі ведуться переговори про те, як доглядати за собаками і хто повинен за них платити.

Собачки залишилися без господаря

Не маючи перспектив для швидкого досягнення згоди, собак перемістили до ветеринарної лікарні для тимчасового перебування минулого місяця, а потім знайшли новий дім у муніципальному зоопарку в південному місті Кванджу.

Суперечка навколо опіки над двома собаками є прикладом того, як політичні розбіжності часто стають публічними видовищами в Південній Кореї,

– зазначає видання, що описує ситуацію.

Кім Чен Ин подарував собак лідеру Південної Кореї: як це було

Ще у 2018 році лідер Північної Кореї Кім Чен Ин подарував собак пану Муну, коли той відвідав Пхеньян для переговорів на вищому рівні під час рідкісного періоду зближення на Корейському півострові. Такий подарунок був символом миру, який призвів лише до чвар та суперечностей.



Кім Чен Ин та Мун Чже Ін / Фото Associated Press