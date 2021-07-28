Лідери Південної та Північної Корей почали переговори про саміт

Лідери Південної та Північної Кореї Мун Чже Ін та Кім Чен Ин почали налагоджувати стосунки між країнами. Вони навіть нібито почали вести перемовини щодо майбутнього саміту.

І хоча адміністрація лідера Південної Кореї відмовилася звітувати про майбутній саміт, подробиці розкрили ЗМІ.

Важливо Північна Корея заявила про розрив усіх ліній зв'язку з Південною Кореєю: причина

За даними журналістів, обидві сторони прагнуть провести переговори на вищому рівні між Мун Чже Іном та Кім Чен Ином. Припускають, що через пандемію COVID-19 саміт може відбутися в онлайн-форматі.

Як припускають ЗМІ, метою саміту може бути відновлення переговорів між Пхеньяном і Вашингтоном, спрямованих на питання демонтажу ядерних і ракетних програм Півночі в обмін на пом'якшення санкцій.

Представники Південної Кореї спростували цю інформацію, заявивши, що

Раніше глави Північної та Південної Кореї відновили телефонний гарячу лінію прямого зв'язку, обірвану з ініціативи Пхеньяна в червні 2020 року. З того часу між офіційними особами двох країн не було ніякого спілкування. Однак зараз керівники країн погодилися зробити великий ривок до відновлення взаємної довіри та примирення.