Лідери країн Заходу домовились посилити тиск на Москву

В уряді Італії заявили, що низка західних лідерів погодилась посилити тиск на Москву. Вони провели спільну зустріч 19 квітня за допомогою відеозв'язку.

Зазначається, що необхідність збільшення тиску на Кремль підтвердили високопоставлені представники 8 країн Заходу та двох організацій. Крім того, лідери обговорили важливість тісної координації щодо підтримки України у різних галузях.

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Про що домовились західні лідери

Загалом на зустрічі за допомогою відеозв'язку були представлені такі західні лідери: