Лідери ЄС підтримали ідею країн-членів щодо закупівлі природного газу

У ЄС домовилися терміново розпочати роботу над забезпеченням постачання газу до всіх держав-членів. Також домовилися про спільну закупівлю газу.

Спільна платформа закупівель буде відкрита також для країн Західних Балкан і трьох асоційованих східних партнерів: України, Молдови та Грузії. Рішення стало результатом саміту лідерів ЄС, що тривав 24 – 25 березня.

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Країни-члени ЄС домовилися співпрацювати задля добровільної спільної закупівлі газу, ЗПГ та водню.

Те, що ми сьогодні ухвалили, є політичним вибором, побудованим на добровільній основі, тому що це не державні контракти. Ці контракти підписує не уряд, а компанії,

– каже Емануель Макрон.

Поняття спільних закупівель вперше з'явилося в ЄС кілька років тому.

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