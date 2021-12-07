Лідери Європи та США зробили спільну заяву через агресію Росії проти України

Лідери США, Німеччини, Італії, Франції та Великої Британії провели телефонну розмову. Сторони обговорили ситуацію на російсько-українському кордоні.

Перемовини з главами держав та урядів формату "НАТО Quint" відбувалися 6 грудня. Про підсумки цієї розмови повідомили, зокрема, на сайті Білого дому та Єлисейського палацу.

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В адміністрації Джо Байдена уточнили, що він провів телефонну розмову з французьким президентом Еммануелем Макроном, німецькою канцлеркою Ангелою Меркель, італійським прем'єром Маріо Драгі та британським прем'єром Борисом Джонсоном. Політики занепокоєні нарощуванням російських сил біля кордонів України й дедалі жорсткішою риторикою Кремля.

Лідери країн закликали Росію до деескалації. Вони погодилися, що єдиним шляхом для вирішення конфлікту на Донбасі є дипломатія, особливо – у рамках нормандського формату. Крім цього, сторони підкреслили свою підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

Що розповіли у Макрона

За інформацією Єлисейського палацу, лідери 5 держав поділилися своїми думками щодо зростання напруженості між Росією та Україною. Вони заявили про відданість діям, спрямованим на підтримки миру та безпеки в Європі. А також нагадали, що Росія має поновити переговори з Україною у рамках "нормандської четвірки" під егідою Франції та Німеччини.

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