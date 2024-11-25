Росія на Сумщині вбила українську поетесу Лідію Родителєву-Процик

18 листопада Росія цинічно обстріляла гуртожиток у місті Глухів на Сумщині. Тоді загинула українська поетеса Лідія Родителєва-Процик.

Тоді унаслідок атаки на Глухів загалом загинуло 12 осіб. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Міністерство культури та стратегічних комунікацій України.

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Восени Росія обстріляла домівку поетеси на прикордонні Сумщини

Свою першу збірку ліричних віршів "Від серця – до серця" вона опублікувала у 2007 році, друга вийшла 2019 і мала назву "Стежками долі".

Її поезія повсякчас друкувалася в місцевих газетах та літературних альманахах, а глухівська композиторка Марія Воропай створила декілька пісень на вірші поетеси,

– повідомили у міністерстві.

Зовсім нещодавно, восени 2024 року, Лідія Родителєва-Процик переїхала із рідного прикордонного села Пустогород до Глухова. Сталося це після того, як її будинок обстріляли росіяни.

На новому місці жінка сподівалася знайти безпечний прихисток, але чергова російська атака обірвала її життя.