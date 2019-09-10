10 вересня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
10 вересня вшановують пам'ять святої Анни Пророчиці і святого Сави Крипецького. Анна народилася в Єрусалимі і була благочестивою вдовою, яка зустріла Ісуса Христа ще в дитячому віці, коли Марія та Йосип вперше прийшли з ним до храму.
Іменини сьогодні святкують: Анатолій, Алла, Арсеній, Афанасій, Григорій, Денис, Захар, Інесса, Йосип, Павло, Федір.
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Народні прикмети на 10 вересня
– Тепла і суха погода – до пізньої зими.
– Грозові дощі – до теплої осені.
– До 10 вересня опало все листя з берези і осики – до врожайного наступного року.
– Листя беріз жовте – багато опеньків в лісі.
– Побачити уві сні покійних родичів – до щасливого сімейного життя.
– Зустріти тещу – до біди.
Що можна робити 10 вересня
1. Цього дня родичам хворих на алкоголізм треба молитися Мойсею Мурину для швидкого зцілення хворого.
2. Якщо продавець у цей день збере в полі колоски і сховає їх – торгівля буде успішною.
Що не можна робити 10 вересня
1. Сьогодні не можна йти в ліс, бо можна легко заблукати.