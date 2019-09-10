10 вересня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

10 вересня вшановують пам'ять святої Анни Пророчиці і святого Сави Крипецького. Анна народилася в Єрусалимі і була благочестивою вдовою, яка зустріла Ісуса Христа ще в дитячому віці, коли Марія та Йосип вперше прийшли з ним до храму.

Іменини сьогодні святкують: Анатолій, Алла, Арсеній, Афанасій, Григорій, Денис, Захар, Інесса, Йосип, Павло, Федір.

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Народні прикмети на 10 вересня

– Тепла і суха погода – до пізньої зими.

– Грозові дощі – до теплої осені.

– До 10 вересня опало все листя з берези і осики – до врожайного наступного року.

– Листя беріз жовте – багато опеньків в лісі.

– Побачити уві сні покійних родичів – до щасливого сімейного життя.

– Зустріти тещу – до біди.

Що можна робити 10 вересня

1. Цього дня родичам хворих на алкоголізм треба молитися Мойсею Мурину для швидкого зцілення хворого.

2. Якщо продавець у цей день збере в полі колоски і сховає їх – торгівля буде успішною.

Що не можна робити 10 вересня

1. Сьогодні не можна йти в ліс, бо можна легко заблукати.