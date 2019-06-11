11 червня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

11 червня 2019 року в народному календарі вшановується пам'ять священномучениці Феодосії, діви Тірської. З давніх часів день Феодосії вважається нещасливим днем: "День святої Феодосії вартий один усіх понеділків".

Іменини сьогодні святкують: Олександр, Андрій, Богдан, Іван, Марія, Фаїна.

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Народні прикмети на 11 червня

– Якщо багато жита з'явилося, значить, грибів багато зберете.

– Можна 11 червня ворожити на ціну хліба з жита. Якщо жито цвіте у нижній частині – прикмета того, що хліб буде коштувати дешево. Якщо з середини чи з верху – то ціна буде звичайною або високою.

– На Феодосію селяни вирушали в поле та оглядали сходи жита. Якщо хліба 11 червня зійшли – це до добра. Великою радістю був налив колосся. А ось, якщо сходи були поганими, багатого врожаю чекати не доводилося.



Свята Феодосія

Що можна робити 11 червня

1. Можна займатись легкою роботою, вишивати або шити.

Що не можна робити 11 червня

1. Цього дня кажуть, що земля важка, тому по ній не можна стрибати, адже можна накликати нещастя.

2. Сьогодні намагаються не виходити на вулицю без особливої потреби.

3. Роботу в полі та городі треба відкласти за можливості до наступного дня.