11 грудня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

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11 грудня 2018 – яке свято в Україні та що не можна робити 11 грудня 2018
Що можна і не можна робити 11 грудня / Фото з вільних джерел

11 грудня 2018 року вшановують пам'ять трьох святих – Василя, Стефана, Григорія. Також сьогодні відзначають Міжнародний день танго.

Іменини 11 грудня святкують: Олексій, Андрій, Ганна, Василь, Григорій, Данило, Іван, Костянтин, Микола, Павло, Петро, Сергій, Степан, Тимофій, Федір.

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Народні прикмети на 11 грудня:

– Якщо цього дня до вікна прилетить сойка і почне кричати, то це вважається добрим знаком. 

– Весь день холодно і сухо – літо буде спекотним і сухим.

– Якщо сніг випаде вночі – буде лежати, якщо вдень – на довго не затримається.

– Зійшла багряна зоря – чекайте великих вітрів.

Що можна робити 11 грудня

1. На успіх у справах допомагає таке ворожіння: візьміть в кулак жменьку монет і розкиньте. Якщо першою знайдете найдрібнішу – успіху не чекайте, якщо ж знайдете гривню – очікуйте фінансового злету. 

2. Прислухайтеся до порад оточуючих, вони вам неодмінно допоможуть у вирішенні важливого питання.

Що не можна робити 11 грудня

1. Сьогодні не можна лаятися. Постарайтеся стримувати свої емоції та будьте розсудливими.

2. Не позичайте нічого сусідам, адже можете віддати щастя.

Теги: Традиції LifeStyle Food and Drinks
Джерело: 24 канал
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