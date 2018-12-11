11 грудня 2018 року вшановують пам'ять трьох святих – Василя, Стефана, Григорія. Також сьогодні відзначають Міжнародний день танго.

Іменини 11 грудня святкують: Олексій, Андрій, Ганна, Василь, Григорій, Данило, Іван, Костянтин, Микола, Павло, Петро, Сергій, Степан, Тимофій, Федір.

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Народні прикмети на 11 грудня:

– Якщо цього дня до вікна прилетить сойка і почне кричати, то це вважається добрим знаком.

– Весь день холодно і сухо – літо буде спекотним і сухим.

– Якщо сніг випаде вночі – буде лежати, якщо вдень – на довго не затримається.

– Зійшла багряна зоря – чекайте великих вітрів.

Що можна робити 11 грудня

1. На успіх у справах допомагає таке ворожіння: візьміть в кулак жменьку монет і розкиньте. Якщо першою знайдете найдрібнішу – успіху не чекайте, якщо ж знайдете гривню – очікуйте фінансового злету.

2. Прислухайтеся до порад оточуючих, вони вам неодмінно допоможуть у вирішенні важливого питання.

Що не можна робити 11 грудня

1. Сьогодні не можна лаятися. Постарайтеся стримувати свої емоції та будьте розсудливими.

2. Не позичайте нічого сусідам, адже можете віддати щастя.