12 березня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
12 березня в народному календарі відзначають день Прокопа. За повір'ям, від цього дня аж поки не буде на землі сухо – не можна вирушати в далеку дорогу. А для рибалок цей день є вдалим – буде щастити з уловом.
Іменини сьогодні святкують: Арсеній, Артем, Кіра, Марина, Сергій.
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Народні прикмети на 12 березня
– Якщо на вербі в цей день бруньки набрякли – чекайте на багатий врожай.
– Верхівки верби розпустилися 12 березня – посіви будуть гарними.
– Якщо в день Прокопа заєць перебіг дорогу мисливцю – прикмета до того, що буде невдалий день.
Що можна робити 12 березня
1. Рекомендується у цей день завершити усі заплановані раніше справи.
2. Цього дня заведено прибирати в будинку та на подвір'ї.
Що не можна робити 12 березня
1. Сьогодні не рекомендується вирушати в далеку дорогу. Якщо у вас є така необхідність, то прислухайтеся до своїх відчуттів. Якщо на душі легко, то дорога буде приємною. Якщо відчуваєте занепокоєння, то трапиться неприємність.