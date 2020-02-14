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14 лютого – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

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Що можна і не можна робити 14 лютого / Волинь-нова

14 лютого в народі вшановують пам'ять святого Валентина – День всіх закоханих. Історія свідчить, що християнський священник Валентин приблизно в 269 році таємно благословляв шлюби римських легіонерів з їхніми коханими, попри те, що імператор заборонив своїм солдатам одружуватися.

Що відомо про Святого Валентина?

За легендою, римський імператор Клавдій видав указ про заборону легіонерам одружуватися. Головним його бажанням було те, щоб воїнів не відволікали від справ сім'я, дружина та діти. Втім священник Валентин, всупереч закону, вінчав всіх бажаючих. Відтак Клавдій розпорядився кинути непослушного священника до в'язниці.

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Згодом Валентин закохався в дочку наглядача в'язниці і напередодні страти залишив їй записку зі словами любові "Твій Валентин". Лист став початком традиції писати своїм половинкам "валентинки" – листівки з освідченням у коханні.

Іменини сьогодні святкують: Василь, Давид, Тимофій.


14 лютого – День святого Валентина

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Народні прикмети на 14 лютого

– Якщо небо вкрите туманними хмарами – чекайте на хорошу погоду.

– Все небо в зірках – весна прийде нескоро.

– Яка погода буде цього дня, такою і буде весна. 

– Пішов сніг – навесні дощитиме. 

– Морозний день – весна буде холодною і пізньою.

– Безвітряний і теплий день – весна теж буде теплою і ранньою.

– Зоряне і ясне небо – весна буде пізньою.

– Увечері стоїть туман – вранці буде тепло.

– Зірки часто падають – чекайте на теплу весну.

Що можна робити 14 лютого

1. Якщо заміжня жінка кине букет квітів у водойму, на якій немає льоду, і помолиться, то незабаром зможе завагітніти.

Що не можна робити 14 лютого

1. Сьогодні не можна багато працювати та виконувати важкі домашні справи.

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Автор: Квітослава Туз
Теги: LifeStyle Традиції День Валентина
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