15 акаунтів в Instagram, на які підписались Меган Маркл і принц Гаррі

Герцоги Сассекські кілька тижнів тому оголосили, що видаляють усі свої підписки в мережі Instagram та оголошують пошук на 15 найбільш натхненних та корисних сторінок на думку їхніх прихильників. 5 серпня Меган Маркл і принц Гаррі назвали своїх фаворитів.

На офіційній Instagram-сторінці представники подружжя опублікували колаж з 9 фотографій, на яких позначили деякі з обраних акаунтів. Саме ці сторінки в соціальній мережі вони вважають "Силою для змін", відсилаючись до теми вересневого номера британського Vogue, запрошеним редактором якого стала Меган Маркл.

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Цього місяця ми звернулися до вас з проханням відзначити сторінки людей, організацій і ініціативи, які ви вважаєте надихаючими і такими, що заслуговують на увагу. Дякуємо всім, хто взяв участь! Багато з вас правильно припустили, що в цьому місяці ми хочемо відзначити і розповісти про маловідомі благодійні організації, які по-іншому не можуть отримати настільки велику увагу, на яку справедливо заслуговують,

– йдеться в повідомленні.

Серед сторінок, на які підписалися герцоги Сассекські, є благодійні організації з різних напрямків. Щомісяця вони змінюватимуться. Пропонуємо переглянути ці аканти і звернути на них увагу. Можливо, вам теж захочеться слідкувати за ними в Instagram.

Сторінки, на які підписались Меган Маркл і принц Гаррі:

1. Організація з допомоги новонародженим з пороком серця Tiny Tickers;

2. Громадська організація з Мозамбіку, що займається охороною океану Love The Oceans;

3. Організація з допомоги дітям Кенії Rafiki Mwema;

4. Соціальна ініціатива Global Wellness Day, спрямована на привернення уваги до здорового способу життя;

5. Гуманітарна організація Plan International UK;

6. Благодійна організація з порятунку популяції бджіл BeesCause;

7. Притулок для собак Pawsitive Change.

8. Єдина американська некомерційна організація з підтримки психічного здоров'я біженців, які постраждали від війни, – Art Of Hope.

9. Організація з підтримки психічного здоров'я у Австралії Beyond Blue.

10. Зоозахисна організація, яка сприяє співіснуванню людей і левів, – Lion Guardians.

11. Екологічний рух за збереження навколишнього середовища Earth Day Network.

12. Організація, що виступає проти бідності дітей у світі – Children International.

13. Організація, що надає безкоштовні інвалідні візки всім потребуючим, – Free Wheelchair Mission.

14. Організація, що надає підтримку школам у Непалі, – BlinkNow Foundation.

15. Організація за збереження морських пляжів Африки Waves for Change.