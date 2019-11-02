1620 квадратів на вулиці елітних будинків: як виглядає штаб-квартира Louis Vuitton у Лондоні

Протягом 14 місяців у бутику одного з найпопулярніших люксових брендів проводилися ремонтні роботи. Однак довгий реставраційний період дійшов кінця і тепер архітектор Пітер Маріно, який працював на проєктом штаб-квартири Louis Vuitton, представив фанатам марки свою приголомшливу роботу.

Американського архітектора Пітера Маріно називають «архітектором люксу» не дарма. Адже йому вдалося почаклувати не лише над лондонським магазином Louis Vuitton, але й над бутиками та штаб-квартирами таких відомих брендів як Armani, Fendi, Chanel, Valentino, Bvlgari, Dior та інші.

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Кожне його творіння – бездоганне і після презентації своєї роботи про неї пишуть усі найпопулярніші видання світу. Так, днями мережу накрила хвиля знімків нового магазину Louis Vuitton, який розташувався на елітній вулиці Лондона Бонд-Стріт 17-20.

Не помітити штаб-квартиру площею 1620 квадратних метрів буде складно не лише через масштаб, але й через яскраві декорації на куті фасаду будівлі у стилі Louis Vuitton. Всередині бутика Пітер Маріно облаштував його повітряними та прозорими інсталяціями, а також стильними дубовими сходами, що ведуть на верхні поверхи.



Фасад бутика Louis Vuitton в Лондоні / Luxuo



Фасад бутика Louis Vuitton в Лондоні / Luxuo



Інтер'єр штаб-квартири Louis Vuitton в Лондоні / Luxuo