19 січня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

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19 січня 2019 свято Водохреща 2019 в Україні - що не можна робити 19 січня 2019
Що можна і не можна робити 19 січня / artfile.me

19 січня 2019 року християни відзначають завершальне свято різдвяного циклу, яке називається Водохрещем або Йорданом. Цього дня пірнають в ополонки і приносять в оселю освячену йорданську воду, яка володіє цілющою силою.

Народні прикмети на 19 січня:

– Ясна й холодна погода – на посушливе літо, сніжна й похмура – на рясний урожай.

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– На Богоявлення сніг іде – до урожаю.

– Під час освячення води йде сніг – добре роїтимуться бджоли.

– Якщо на Водохреще повний місяць – буде велика вода.

– Цього дня буде зоряна ніч – вродять горіхи і ягоди.

– Йде лапатий сніг – на врожай.

Народні прикмети на Водохреще
Народні прикмети на Водохреще

Що можна робити 19 січня

1. На Водохреще треба зануритися в ополонку, щоб очиститися від хвороб та бід протягом року. 

2. Якщо напоїти худобу Водохресною водою, то вона буде добре плодитися. 

Що не можна робити 19 січя

1. Перед купанням категорично заборонено вживати алкоголь, після купання – також. 

2. На Водохреще не можна займатися рукоділлям, а саме шити та вишивати. 

3. У свято не можна сваритися та плакати. Плач призведе до смутку протягом року. 

4. Забороняється цього дня будь-яке ворожіння. Останній день святкових ворожінь завершується 18 січня, у переддень Йордана.

5. Не позичайте нікому грошей, адже будете постійно жити в недостатку. 

Теги: LifeStyle Новини культури Традиції
Джерело: 24 канал
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