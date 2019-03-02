2 березня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

66 Читать новость на русском
2 березня 2019 – свято в Україні та що не можна робити 2 березня 2019
Що можна і не можна робити 2 березня / unsplash.com

2 березня 2019 року вшановують пам'ять святого Феодора Тирона. Йому моляться про захист від розбійників, злих людей і злочинців. Також щорічно цього дня у світі відзначається одне з незвичайних свят – Міжнародний день сірника.

Іменини сьогодні святкують: Маркіян, Роман, Федір.

Читайте також: Місячний календар стрижок на березень 2019: цікаві поради

Народні прикмети на 2 березня

– Якою 2 березня буде погода, таким буде і все літо.

– З західної сторони пливуть перисті хмари – на наступний день буде дощ.

– Туман висить вранці – ознака того, що травень буде холодним.

– Птахи повертаються 2 березня з теплих країв – чекайте ранню весну.

Що можна робити 2 березня

1. Якщо помолитися цього дня святому Феодору Тирону про зниклу людину або речі, то незабаром вони знайдуться.

2. Якщо незаміжня жінка цього дня вийде на вулицю і зустріне жінку, то її очікує цього року нове кохання.

Що не можна робити 2 березня

1. Не бажано дивитися на вечірнє небо, адже якщо ви побачите падаючу зірку – це віщуватиме важкі хвороби і смерть.

blog_ava
Головні новини 1 березня: об'єднання Садового і Гриценка та рішення суду в Гаазі щодо України
сьогодні
2452
Теги: Новини культури LifeStyle Традиції
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
7 туристичних місць в Україні, які розквітають весною
1 березня 18:02 7 туристичних місць в Україні, які розквітають весною
6783
Відпочинок на морі у березні: список найкращих місць куди можна відправитися
1 березня 12:25 Відпочинок на морі у березні: список найкращих місць куди можна відправитися
Юлія Турелик 727
Гори кличуть: гірські маршрути Грузією, від яких захоплює подих
1 березня 11:00 Гори кличуть: гірські маршрути Грузією, від яких захоплює подих
474
Вихідні у березні 2019: чи буде 8 березня вихідним днем і які святкові дні очікують українці
1 березня 08:54 Вихідні у березні 2019: чи буде 8 березня вихідним днем і які святкові дні очікують українці
17666
Куди поїхати на 8 березня: кращі місця в Україні
28 лютого 17:40 Куди поїхати на 8 березня: кращі місця в Україні
Настя Сукач 2452
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук