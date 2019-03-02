2 березня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

2 березня 2019 року вшановують пам'ять святого Феодора Тирона. Йому моляться про захист від розбійників, злих людей і злочинців. Також щорічно цього дня у світі відзначається одне з незвичайних свят – Міжнародний день сірника.

Іменини сьогодні святкують: Маркіян, Роман, Федір.

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Народні прикмети на 2 березня

– Якою 2 березня буде погода, таким буде і все літо.

– З західної сторони пливуть перисті хмари – на наступний день буде дощ.

– Туман висить вранці – ознака того, що травень буде холодним.

– Птахи повертаються 2 березня з теплих країв – чекайте ранню весну.

Що можна робити 2 березня

1. Якщо помолитися цього дня святому Феодору Тирону про зниклу людину або речі, то незабаром вони знайдуться.

2. Якщо незаміжня жінка цього дня вийде на вулицю і зустріне жінку, то її очікує цього року нове кохання.

Що не можна робити 2 березня

1. Не бажано дивитися на вечірнє небо, адже якщо ви побачите падаючу зірку – це віщуватиме важкі хвороби і смерть.