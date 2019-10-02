2 жовтня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

9 Читать новость на русском
2 жовтня 2019 – яке свято сьогодні в Україні та що не можна робити
Що можна і не можна робити 2 жовтня / unsplash.com

2 жовтня в народному календарі відзначають день Трохима і Зосими.

Іменини сьогодні святкують: Георгій, Давид, Ігор, Костянтин, Макар, Трохим, Федір.

Читайте також: Вихідні у жовтні: як відпочиватимуть українці

Народні прикмети на 2 жовтня

– Бджоли льотки щільно заліплюють – незабаром прийде холод і випаде багато снігу.

– Дме південний вітер – чекайте хорошого врожаю озимих.

– Багато жолудів – до хорошого урожаю хліба в наступному році.

– Тепла і туманна погода – до сприятливої осені.

– Грім гримить – зима безсніжна буде.

Що можна робити 2 жовтня

1. Сьогодні не займайтеся важкою працею, а більше відпочивайте: займайтеся йогою та медитацією, гуляйте на свіжому повітрі.

2. У цей день подайте милостиню людям, які потребують фінансової допомоги.

Що не можна робити 2 жовтня

1. До полудня не можна рахувати дрібні гроші, адже не буде великих грошей.

2. Не можна цього дня заводити кошеня, бо домашня тварина може принести нещастя.

3. Не проводьте даремно час, бо можете його так провести намарно до кінця року.

4. Нічого не позичайте цього дня сусідам, особливо сіль.

blog_ava
Держдеп США організовує "терміновий" брифінг щодо України, – ЗМІ
сьогодні
2012
Теги: LifeStyle Традиції
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Том Круз в Україні: підбірка фільмів актора, які варто подивитися
1 жовтня 16:08 Том Круз в Україні: підбірка фільмів актора, які варто подивитися
731
Я одержимий тим, що роблю, – ексклюзивне інтерв'ю з Максом Кідруком
1 жовтня 13:00 Я одержимий тим, що роблю, – ексклюзивне інтерв'ю з Максом Кідруком
Ірина Буртик 575
Музичні новинки вересня: 10 альбомів та пісень, які не можна пропустити
1 жовтня 12:30 Музичні новинки вересня: 10 альбомів та пісень, які не можна пропустити
Олена Булан 1033
Куди піти у Києві у жовтні: афіша найцікавіших подій
1 жовтня 10:48 Куди піти у Києві у жовтні: афіша найцікавіших подій
195
Найкрасивіші бібліотеки України, які варто побачити
30 вересня 17:30 Найкрасивіші бібліотеки України, які варто побачити
Юлія Гілей 634
Новини
Більше новин
Залиште відгук