2 жовтня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

2 жовтня в народному календарі відзначають день Трохима і Зосими.

Іменини сьогодні святкують: Георгій, Давид, Ігор, Костянтин, Макар, Трохим, Федір.

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Народні прикмети на 2 жовтня

– Бджоли льотки щільно заліплюють – незабаром прийде холод і випаде багато снігу.

– Дме південний вітер – чекайте хорошого врожаю озимих.

– Багато жолудів – до хорошого урожаю хліба в наступному році.

– Тепла і туманна погода – до сприятливої осені.

– Грім гримить – зима безсніжна буде.

Що можна робити 2 жовтня

1. Сьогодні не займайтеся важкою працею, а більше відпочивайте: займайтеся йогою та медитацією, гуляйте на свіжому повітрі.

2. У цей день подайте милостиню людям, які потребують фінансової допомоги.

Що не можна робити 2 жовтня

1. До полудня не можна рахувати дрібні гроші, адже не буде великих грошей.

2. Не можна цього дня заводити кошеня, бо домашня тварина може принести нещастя.

3. Не проводьте даремно час, бо можете його так провести намарно до кінця року.

4. Нічого не позичайте цього дня сусідам, особливо сіль.