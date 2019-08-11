41-річний Меттью Белламі одружився з 29-річною моделлю Елль Еванс: перші фото з весілля

Відомий британський музикант, лідер гурту The Muse Метью Белламі та американська модель і акторка Елль Еванс зв'язали себе вузами шлюбу напередодні, 10 серпня. Новостворене подружжя вже поділилося першими кадрами з весілля.

Розкішне святкування та урочиста церемонія зірок відбулася в суботу, 10 серпня в Малібу. Меттю Белламі поспішив поділитися зі своїми шанувальниками в Instagram першим знімком, який підписав як "Mr. & Mrs. Bellamy".

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На фото щасливі молодята йшли за руку, прямуючи від арки, де, ймовірно, давали один одному традиційні обітниці.



Меттью Белламі одружився з Елль Еванс / Instagram / @mattbellamy

Варто додати, що пара почала зустрічатися у 2015 році, а в грудні 2017 року Елль Еванс повідомила, що вони заручилися через кілька днів після її дня народження. На своїй сторінці в Instagram модель вела відлік до їхнього очікуваного весілля.