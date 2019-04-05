5 квітня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

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5 квітня 2019 – яке свято сьогодні в Україні та що не можна робити
Що можна і не можна робити 5 квітня / unsplash.com

5 квітня 2019 року вшановується пам'ять святого Нікона, якому моляться і служать молебні.

Іменини сьогодні святкують: Лідія, Марія.

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Народні прикмети 5 квітня

– Теплий день, але вночі почалися заморозки – чекайте у квітні гарну погоду.

– Якщо 5 квітня чути перший весняний грім, а сніг ще не зійшов – значить попереду очікується холодне літо.

– Кішка чхає або кашляє – найближчим часом піде дощ.

– Якщо птахи вищипують у себе пір'я – в будинку буде нещастя.

– Знайти пір’я птахів – до великого успіху. З пера можна виготовити оберіг для дому.

– Побачити пташку уві сні – до матеріальних проблем.

– У ніч з 4 на 5 квітня усі сни збуваються. 

  • мухомор – до неприємної розмови;
  • ковбаса – до проблем зі здоров’ям;
  • листоноша – до плутанини в справах;
  • пиво пінне – до прибутку;
  • білий щур – до злодіїв;
  • в ліфті підніматися – до підвищення по службі;
  • фарбувати волосся – до проблем в стосунках;
  • чути каркання – до сварки в будинку;
  • молитися – до дороги на цвинтар;
  • гроші ховати – до великого придбання.

Що можна робити 5 квітня

5 квітня рекомендується займатися генеральним прибиранням
5 квітня рекомендується займатися генеральним прибиранням

1. Цього дня заведено прибирати в будинку та на подвір'ї.

2. Сьогодні рекомендується висадити яблуні, горобину, червону та чорну смородину.

3. Якщо цього дня пити м'ятний чай, то вся сім'я буде здоровою протягом року.

Що не можна робити 5 квітня

1. Самому садити вербу у дворі власного будинку – до смерті.

2. Цього дня не можна починати серйозні справи, оскільки успіху не буде. Тож не будуйте плани на майбутнє, адже, швидше за все, вони не здійсняться.

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Теги: LifeStyle Традиції
Джерело: LifeStyle 24
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