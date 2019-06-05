71-річна мама Ілона Маска засвітилася в костюмі від українського бренду

Популярна південно-африкансько-канадська модель і мама знаменитого мільярдера Ілона Маска приміряла вбрання від українського бренду. 71-річна Мей Маск прийшла у костюмі від Darja Donezz на світський захід, присвячений здоров'ю.

У Мей Маск можна повчитися усього – здоровому способу життя, громадської активності, вихованню дітей і, звичайно, бездоганному почуттю стилю. У свої 71 жінка впевнено бере участь у модних показах, знімається для обкладинок глянців і виступає спікером на світських подіях.

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На одному з заходів, який відбувся днями у Нью-Йорку і був присвячений здоров'ю, мама відомого на весь світ винахідника Ілона Маска з’явилася у білому брючному костюмі від української марки Darja Donezz. Лацкани, кишені та рукави піджака прикрашали невеликі рюші, які були на кілька тонів темнішими від вбрання.



Варто відзначити, що Мей Маск не вперше обирає стильні "луки" від того ж українського бренду. Кілька днів перед тим вона приміряла стильний комбінезон з деніму, світлини в якому опублікувала на своїй сторінці в Instagram.