Українська співачка Ніна Матвієнко навіть у 72-річному віці має розкішний вигляд та непогану спортивну форму. Зірка обожнює бавитись з онукою Ніною та проводить час активно. Вона енергійно пробіглась пляжем з розпущеним волоссям, чим здивувала мережу.

Талановита Ніна Матвієнко відправилась на відпочинок до Чорного моря разом з донькою Тонею, зятем Арсеном Мірзояном та 4-річною онукою Ніною. На особистій сторінці в інстаграмі співачка, яка продовжила музичну кар'єру матері, показала, як зірка наздоганяє жваву онуку на пляжі в Коблево.

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Відео Тоня зняла під час мальовничого заходу сонця поблизу моря. Крихітка Ніна весело ловила хвилі на піщаному пляжі, а знаменита бабуся спробувала наздогнати життєрадісну дівчинку. Вона підняла поділ довгого білого сарафана й пробіглась на камеру. Народна артистка України залишила довге пишне волосся розпущеним і воно грайливо розвівалося у такт її рухам.

Мама молодіє біля Нінусика,

– написала Тоня.

Реакція мережі

Прихильники Тоні Матвієнко були приголомшені також активністю 72-річної артистки. Раніше вона зізнавалася, що виховання онуки Ніни дарує їй життєві сили й змушує забувати про свій поважний вік.

У коментарях користувачі мережі засипали зіркову родину компліментами й наголосили на бездоганному вигляді співачки: "Мама мов дiвка з розпущеними косами", "Молодша задає бабусі темп! З онуками наші бабусі молодшають", "Бережіть вашу матінку, таке багатство ніхто не замінить".