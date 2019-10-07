7 жовтня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

7 жовтня в народі вшановують пам'ять першомучениці Теклі, послідовниці апостола Павла, яка зазнала багато страждань за свою святість і чистоту. Християнська віра допомогла їй перенести всі страждання і муки від гонителів християн. Її намагалися спалити на вогнищі, але пішов дощ з градом і багаття погасло.

Іменини сьогодні святкують: Віталій, Павло, Владислав, Андрій, Василь, Давид, Сергій, Степан.

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Народні прикмети на 7 жовтня

– Багато жолудів на дубі – чекайте м'яку зиму і родючий рік.

– Грім гримить 7 жовтня – зима буде теплою і малосніжною.

– Сонце яскраво світить – чекайте зміни погоди.

Що можна робити 7 жовтня

1. Сьогодні обов'язково треба шити та в'язати, аби вас увесь рік у всіх справах супроводжував успіх.

2. У народі вірять, що все, що на Теклю зав'язати – ніколи не зможеш розв'язати. Відтак саме у цей день планують весільні урочистості.

Що не можна робити 7 жовтня

1. Чужих порад цього дня слухати не варто. Вважається, що це погана прикмета.