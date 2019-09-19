Акторка Анастасія Заворотнюк вийшла з коми, – соцмережі

Стан здоров'я російської акторки Анастасії Заворотнюк, ймовірно, покращився. За попередніми даними, зірка вийшла з коми та досі перебуває в одній з приватних клінік Москви.

Як повідомляє телеграм-канал База з посиланням на слова медиків, Анастасія Заворотнюк перебуває у свідомості та може самостійно дихати.

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Анастасія перебуває у свідомості й дихає самостійно, не дивлячись на повідомлення ЗМІ про її критичний стан. Лікарі оцінюють її стан як важкий, – йдеться у повідомленні.

Водночас у соцмережах стверджують, що на територію клініки неодноразово намагались проникнути журналісти. Відтак біля лікарні, де перебуває Анастасія Заворотнюк, встановили посилену охорону. Окрім цього, саму палату акторки також взяли під нагляд. За даними російських ЗМІ, за знімок Анастасії в лікарні видання пропонують понад мільйон рублів (більше, ніж 370 тисяч гривень).

Таку інформацію прокоментували медики, передає РБК. Вони ставлять під сумнів новини про одужання, оскільки кома Анастасії Заворотнюк була спричинена серйозними ускладненнями.

"З глибокої коми можна вийти, якщо вона була викликана набряком мозку. В результаті медикаментозного лікування людина може вийти з коми. Але якщо ця кома викликана величезною пухлиною, яка займає більшу частину головного мозку, то мало шансів, що така глибока кома може вирішитися сама собою. Інакше це було б дивом ", – зазначила Наталія Ахтямова.

Що відомо про хворобу Анастасії Заворотнюк?На початку серпня 2019 року російські ЗМІ заявили, що в Анастасії Заворотнюк діагностували рак мозку. Про недугу акторки розповіли і її сусіди. За їхніми словами, мама зірки зізналась, що Анастасія Заворотнюк скаржиться на сильний біль в голові. Лікування представниця серіалу "Моя прекрасна мама" розпочала у Польщі, однак там її стан здоров'я різко погіршився, а родичі Заворотнюк прийняли рішення про її перевезення до Москви.



Продюсер групи "Ласковый май" Андрій Разін, який хотів навідати колегу, зізнався, що йому вдалось поспілкуватись із медиками. За їхніми словами, стан Анастасії Заворотнюк вкрай складний, а жити їй залишилось лічені дні. Акторка впала в глибоку кому та не може самостійно дихати. Сам Разін вважає, що хвороба була спричинена ін'єкціями краси, для виготовлення яких використовували стовбурові клітини.



Водночас у ЗМІ ширяться чутки, що Анастасія Заворотнюк насправді проходила курс лікування у Німеччині, а погіршення її стану здоров'я спричинений хірургічним втручанням. Навесні Заворотнюк літала в Німеччину до найкращих лікарів. Медики провели трепанацію черепа, щоб дістатися до пухлини, втім вони не дали бажаного результату.



Ані Анастасія Заворотнюк, ані її представники не коментують резонансних новин про її недугу. Лікарі московської клініки також не підтверджують, що в одній з палат перебуває знаменита акторка.