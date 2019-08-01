Акторка накинулась із поцілунками на Бреда Пітта: курйозні фото з кінопрем'єри

Кінострічка "Одного разу в Голлівуді" стала чи не найбільш обговорюваною у світі. Ще більшу цікавість до фільму підігріли світові кінопрем'єри, на які завітали головні актори. Зокрема, Бред Пітт, який потрапив у курйозну ситуацію на червоній доріжці.

Кумедний інцидент стався під час презентації "Одного разу в Голлівуді" у Великобританії. До Лондона приїхали Квентін Тарантіно з дружиною, Леонардо Ді Капріо, Марго Роббі та Бред Пітт. Перед прем'єрним показом голлівудські зірки взяли участь у традиційному фотоколі, який зібрав сотні папараці.

Читайте також: У теракотовій сукні без білизни: Марго Роббі вразила образом на кінопрем'єрі

На червоній доріжці постали й актори, які зіграли другорядні ролі в фільмі. Так, 33-річна Лена Дангем не упустила можливості покрасуватись перед камерами. Та, мабуть, зірка не втрималась від харизми свого колеги Бреда Пітта і на очах у фотографів обійняла та поцілувала знаменитого красеня у щоку. На знімку видно, що актор тільки збентежився від такого прояву ніжності.



Бред Пітт потрапив у курйозну ситуацію / Getty Images

У західних ЗМІ відзначають, що упродовж вечора Лена Дангем поводилась досить схвильовано. Вона весь час шукала можливості поспілкуватись з Бредом Піттом, про що свідчать знімки. Наразі представники актора не реагують на інцидент, а сама Лена Дангем наступну прем'єру фільму пропустила.



"Полювання" на Бреда Пітта / Getty Images

Що відомо про фільм "Одного разу в Голлівуді"?

Кінострічка є однією з найочікуваніших прем'єр 2019 року. Сценарій до фільму писали упродовж 5 років, а екранізувати історію взявся культовий режисер Квентін Тарантіно. "Одного разу в Голлівуді" розповідає про реальні події 1969 року, тому автори фільму передали атмосферу того часу. Сектант Чарльз Менсон вбив Шерон Тейт, вагітну дружину відомого режисера (її грає Марго Роббі). А Бред Пітт і Леонардо Ді Капріо грають ролі свідків цієї жахливої події. Українська прем'єра фільму відбудеться зовсім скоро – 15 серпня.