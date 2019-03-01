Акустика від ТНМК: музиканти везуть до Львова ексклюзивну програму

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ТНМК представлять ексклюзивну акустичну програму у Львові
ТНМК представлять ексклюзивну акустичну програму у Львові / tnmk.com

Гурт ТНМК 4 березня з ексклюзивною акустичною програмою виступить в Національному драматичному театрі імені Марії Заньковецької у Львові.

ТНМК вже давно завоював справжню народну любов української публіки.

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Мелодійний хіп-хоп, впізнаваний речитатив і тексти, наповнені сатирою та вірою у майбутнє.

За понад 20 років на сцені "Танки" багато експериментувала зі звучанням. За цей час учасники гурту презентували сольні проекти, запалювали фестивалі і виступали з симфонічним оркестром.

Акустика від ТНМК – це справжня магія, яку важко з чимось порівняти.

Фагот і Фоззі, немов вправні музичні гіпнотизери, однаково майстерно можуть завести багатотисячний натовп на фестивалях і глибоко проникнути у серця кожного слухача під час камерних "квартирників".

На акустичні виступи ТНМК у Києві квитки розкупили за лічені дні. На концерт 4 березня в одному з кращих театрів України – імені Марії Заньковецької у Львові – вже залишилось небагато перепусток. Тим, хто досі вагається, варто поспішити.

ТНМК представлять акустичну програму у Львові: 

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Теги: Музика Концерти Новини Львова Новини культури LifeStyle
Джерело: 24 канал
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