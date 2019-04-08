Аліна Паш записала кавер-версію пісні "Крила": реакція Джамали

Українська співачка Аліна Паш (Alina Pash) вирішила проекспериментувати із музикою та створила кавер-версію до пісні Джамали "Крила". На це вже встигла відреагувати переможниця Євробачення-2016.

На своїй сторінці в Instagram Джамала зізналась, що їй було надзвичайно приємно почути пісню "Крила" у виконанні Аліни Паш. Молода і талановита артистка по-особливому переспівала хіт, додавши до нього більшої сексуальності. Це неабияк сподобалось самій Джамалі, яка не приховувала свого захвату від того, що її творчість надихає інших.

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Ви навіть уявити не можете, як приємно чути кавери на свої пісні, обробки, різні версії... В такі моменти розумію, що пишу не даремно. Це знаходить відгук у слухачів і, більш того, викликає натхнення у музикантів, співаків. Радісно бачити, що моя музика надихає! Дякую, Аліно Паш, за цю версію! Вийшло дуже сексуально і ніжно,

– розповіла Джамала.

Варто зазначити, що в оригінальній версії пісня є більш ритмічною, а сама Джамала з легкістю відтворює верхні ноти. Однак кавер-версія пісні "Крила" наповнена якось магією від Аліни Паш, що відзначили у мережі.

Слухайте оригінальну версію пісні "Крила" у виконанні Джамали: відео

Окрім цього, співачка раділа від перегляду шоу "Голос країни-9". Учасники проекту – Карина Арсентьєва та Ксенія Бахчалова – виконали дві композиції Джамали. Вкінці допису переможниця Євробачення-2016 закликала всіх прихильників не соромитись та ділитись із нею своїми кавер-версіями на її пісні.