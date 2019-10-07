Алла Костромічова показала сексуальне фото з Маямі

Для відомої моделі не складає труднощів позувати перед камерою у купальнику навіть тоді, коли підготуватися до фотосесії не було часу. Адже її тіло завжди повинне бути в тонусі. Алла Костромічова вкотре відмінно довела цей факт.

Українка Алла Костромічова відома не лише, як модель, але і як ведуча популярного шоу "Топмодель по-українськи". Але, оскільки й та, й інша галузі пов'язані між собою, вона просто зобов'язана показувати ідеальний приклад своїм фанатам, демонструючи ідеальну фігуру. І вона успішно робить це на своїй сторінці в інстаграмі.

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Незважаючи на по-справжньому осінній жовтень, напередодні Алла Костромічова опублікувала фото в купальному костюмі з сонячного міста Маямі.

Коли ти з подругою опиняєшся в Маямі, на даху, в басейні, а вона ще й знімає круто. Ну як тут можна спокійно лежати та засмагати?

– написала під звабливим фото Алла.

На знімку знаменита українка позує у трендовому купальнику останнього сезону. Він складається з однотонного бюстгальтера у вигляді кроп-топа та трусиків. Алла Костромічова віддала перевагу чорному відтінкові, адже до засмаглого стрункого тіла він личить не гірше, ніж білий.