Alyona Alyona та KYIVSTONER випустили спільний бодіпозитивний кліп: промовисте відео

Українські реп-виконавці Alyona Alyona та KYIVSTONER презентували новий кліп. У пісні "Рятувальний круг" йдеться про бодіпозитив та міцну дружбу, перевірену роками. Репери закликають усіх полюбити себе та не соромитися свого тіла.

"Рятувальний круг – у мене і в Альберта він є, то міцна дружба, перевірена роками! Хотілося б, щоб кожен знайшов свій "круг"", – написала Alyona Alyona в описі під відео на своєму ютуб-каналі.

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Режисеркою кліпу стала Уляна Станіславська — блогерка, яка працює з популярним відеоканалом "Чоткий Паца".

Alyona Alyona та KYIVSTONER – Рятувальний круг: дивитися відео онлайн

"У дитинстві я відчувала булінг від людей навколо через свою надлишкову вагу. Світ змінився, однак ставлення до "не схожих на інших" людей залишилося колишнім. Саме тому наш кліп — це алюзія на реальний світ. І не випадково його розв’язку ми вирішили залишити відкритою", – відзначила режисерка, пише видання "Слух".

У кліпі зображена альтернативна реальність, в якій живуть переважно люди з надмірною вагою, і це є нормою, натомість худих, навпаки, вважають непривабливими, і з них постійно глузують.



Фрагмент кліпу Alyona Alyona і KYIVSTONER / Скриншот з відео

Текст і слова пісні "Рятувальний круг"

Ти мій рятувальний круг, рятувальний круг

Ти мій рятувальний круг, рятувальний круг

Ти мій рятувальний круг, рятувальний круг

Рятувальний круг

Ти мій рятувальний круг!

Я ще не забула той час, коли плавала рибка на дні

І що було треба для щастя мені

Аби при собі всі тримали свій гнів

Я все малювала в уяві, що я не у ямі

Що поміч є тисячі рук

А то були стіни і стеля і я немов скеля

Навколо є круг

Мій рятувальний

Чиє би тепло ще так гріло

Хто кутав мене, хто би оберігав

Хто б навіть не словом, а ділом

А просто присутній був і не втікав

Сховав від всього на світі

Та просто прийняв мене, не нарікав

А я вже давно прийняла його, він тільки мій

Я його не віддам нікому й ніколи

Разом або вниз, або стрімко на гору

Разом і мовчим, і сміємося хором

І завжди зі мною про нього говорять

В купі ілюзій забили на правду

Які в нього форми, якого він складу

Чому так кортить його всім обійняти

Чому він так манить дівчат

Під моїм серцем знову не сердься

Інколи думаю в чому той сенс

Як виглядає хто поруч з тобою

Я падала ти ж уникав мені болю

Я плакала жити хотіла без тебе

Робила усе щоб ти зник я сама ще не знала

Що ж мені треба тепер я щаслива

Хай гасне останній сірник

Де моя воля, мої зусилля?

Ти моя частка, ти мій стимул

Де моя воля, мої зусилля?

Ти моя частка, ти мій стимул

Приспів:

Ти мій рятувальний круг!

Коли зриває дах

Ти мій рятувальний круг

Коли на серці страх

Ти мій рятувальний круг

Без тебе як без рук

Ти мій рятувальний круг

Я твій ліпший друг

Ти мій ліпший друг

Приспів:

Коли зриває дах

Ти мій рятувальний круг

Коли на серці страх

Ти мій рятувальний круг

Без тебе як без рук

Ти мій рятувальний круг

Я твій ліпший друг

Ти мій ліпший друг

Я бачу час мина

Тече як слина

Не новина

Кожен намагається втулить слова

Не новина

Бо чорт певен на

Голова схилена

Та по силі брат

Ось і схилена

Тільки з тобою ма

Подолаємо туман

Дай мені полум'я наче піроман

Дай мені відбірний мат

Коли інших слів нема

Якщо треба

Візьми силома

Рятувальний круг

Рятувальний круг

Моя спина біля твоїх рук

Ти надаєш мені впевненості в кожен рух

Рятувальний круг

А все інше брухт

З тобою немало годин находили

Втекло вже немало води

Рятувальний круг

Прикриває животи

З тобою находили немало годин

Втекло вже немало води

Рятувальний круг

Приспів:

Ти мій рятувальний круг

Коли зриває дах

Ти мій рятувальний круг

Коли на серці страх

Ти мій рятувальний круг

Без тебе як без рук

Ти мій рятувальний круг

Я твій ліпший друг

Ти мій ліпший друг

Приспів:

Коли зриває дах

Ти мій рятувальний круг

Коли на серці страх

Ти мій рятувальний круг

Без тебе як без рук

Ти мій рятувальний круг

Я твій ліпший друг

Ти мій ліпший друг