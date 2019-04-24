Амаль Клуні взяла участь у засіданні Радбезу ООН: промовисті фото

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Амаль Клуні на Радбезі ООН
Амаль Клуні на Радбезі ООН / Instagram / @michaelbrochstein

Дружина голлівудського актора Джорджа Клуні – не тільки знана модниця, але ще й успішний юрист. Днями саме Амаль стала однією з учасниць планового засідання Ради Безпеки ООН, що відбулось у Нью-Йорку.

Амаль Клуні запросили на важливу політичну подію – засідання Радбезу ООН. Там чарівна правозахисниця не тільки взяла участь в обговореннях, але й виступила з промовою. Як відомо, юрист має чималу практику та тривалий час співпрацює з організацією, зокрема, з 2004 року Амаль займає посаду в Міжнародному суді ООН.  

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У своїй доповіді дружина Джорджа Клуні порушила тему боротьби з сексуальним насиллям в умовах військових дій. Для прикладу Амаль розповіла історію дівчат, які постраждали від терористів "Ісламської держави", серед яких – лауреат Нобелівської премії Наді Мурат. На завершення досить емоційного виступу юрист заявила, що Радбез ООН, якщо не може запобігти поширенню сексуального насилля, то повинна зробити пріоритетним завданням покарання зловмисників. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Harper's Bazaar UK (@bazaaruk)

Для такого особливого і вкрай важливого виступу Амаль Клуні підібрала символічне вбрання. Перед учасниками Радбезу вона постала у чорній сукні з великими ґудзиками. Хвилясте волосся та лаконічний макіяж завершили її елегантний look.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений OK! PAKISTAN (@okpakistan)

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Амаль Клуні
Джерело: LifeStyle 24
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