Американський співак R.Kelly загримів до в'язниці: відома причина

347 Читать новость на русском
Черговий арешт співака R.Kelly
Черговий арешт співака R.Kelly / www.tmz.com

Популярний співак R.Kelly (справжнє ім'я – Роберт Сильвестр Келлі) знову потрапив за ґрати. Причиною для арешту стала не виплата аліментів екс-дружині Андреї Лі та порушення постанови суду.

Як повідомляє CNN, співак R.Kelly уникає сплати аліментів на своїх дітей, не зважаючи на відповідне рішення американського суду. Наразі сума боргу артиста перевищила 160 тисяч доларів. 

Читайте також: Співака R Kelly заарештували через сексуальне насильство над чотирма людьми: деталі

За інформацією правоохоронців, з 2009 року артист, відомий за виконанням хіта I Believe I Can Fly, повинен був сплачувати щомісяця по 20 тисяч доларів. Отримані кошти Андреа Лі використовувала, аби прогодувати, одягнути та оплатити навчання їх спільним дітям – 17-річному Роберту-молодшому, 21-річній Джоанні та 19-річному Джею. Однак на засідання суду R.Kelly не з'явився та відмовився продовжувати будь-які виплати. Служителі Феміди зобов'язали артиста ліквідувати борг до 6 березня, проте цю постанову він проігнорував. 

В останній день виплати правоохоронці затримали R.Kelly. Прихильники співака вже розпочали збір відповідної суми та планують ліквідувати борг до наступного засідання суду, яке заплановане на 13 березня. Представник R.Kelly заявив, що, сплативши всі аліменти, артист зможе вийти з в'язниці. Окрім цього, Даррел Джонсон додав, що вони очікували іншу суму боргу. 

R.Kelly прийшов у хорошому настрої, очікуючи, що сума буде 50 або 60 тисяч доларів – він готовий був їх заплатити. А тепер співак відчуває депресію, спустошення та смуток,
– зазначив Даррел Джонсон. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений R Kelly (@rkelly)

В яких злочинах фігурував R Kelly?Американський артист неодноразово фігурував в кримінальних справах. У 1994 році R.Kelly таємно одружився зі співачкою Aaliyah, якій на той момент було всього 15 років. 

Наприкінці лютого 2019 року одразу 4 людини заявили, що були жертвами сексуального домагання артиста. За словами потерпілих, злочини артист вчиняв з 1998 до 2010 років. Тоді ймовірні жертви зґвалтування не були повнолітніми. Раніше ж, у 2001 році, співака звинуватила у домаганнях 17-річна дівчина, а у 2002-му на нього подали ще два позови. Також його звинувачували у зніманні дитячої порнографії.

blog_ava
Як Медведєв своєю поведінкою спершу шокував, а потім розсмішив жителів Люксембурга
сьогодні
6104
Теги: LifeStyle Музика Арешт Новини LifeStyle
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Що подарувати мамі на 8 березня: найкращі ідеї
сьогодні 14:22 Що подарувати мамі на 8 березня: найкращі ідеї
2288
Небажані подарунки на 8 березня: пояснення психотерапевта
сьогодні 13:00 Небажані подарунки на 8 березня: пояснення психотерапевта
Юлія Девда 493
Що подарувати жінці на 8 березня: 10 ідей, які зачарують кожну
сьогодні 12:07 Що подарувати жінці на 8 березня: 10 ідей, які зачарують кожну
Уляна Корицька 8229
Рецепт кольорових млинців на молоці
сьогодні 11:39 Рецепт кольорових млинців на молоці
Богданна Рибак 1066
Як полетіти за кордон не за всі гроші: поради для мандрівників
6 березня 14:01 Як полетіти за кордон не за всі гроші: поради для мандрівників
Ірина Буртик 1799
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук