Американський співак R.Kelly загримів до в'язниці: відома причина

Популярний співак R.Kelly (справжнє ім'я – Роберт Сильвестр Келлі) знову потрапив за ґрати. Причиною для арешту стала не виплата аліментів екс-дружині Андреї Лі та порушення постанови суду.

Як повідомляє CNN, співак R.Kelly уникає сплати аліментів на своїх дітей, не зважаючи на відповідне рішення американського суду. Наразі сума боргу артиста перевищила 160 тисяч доларів.

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За інформацією правоохоронців, з 2009 року артист, відомий за виконанням хіта I Believe I Can Fly, повинен був сплачувати щомісяця по 20 тисяч доларів. Отримані кошти Андреа Лі використовувала, аби прогодувати, одягнути та оплатити навчання їх спільним дітям – 17-річному Роберту-молодшому, 21-річній Джоанні та 19-річному Джею. Однак на засідання суду R.Kelly не з'явився та відмовився продовжувати будь-які виплати. Служителі Феміди зобов'язали артиста ліквідувати борг до 6 березня, проте цю постанову він проігнорував.

В останній день виплати правоохоронці затримали R.Kelly. Прихильники співака вже розпочали збір відповідної суми та планують ліквідувати борг до наступного засідання суду, яке заплановане на 13 березня. Представник R.Kelly заявив, що, сплативши всі аліменти, артист зможе вийти з в'язниці. Окрім цього, Даррел Джонсон додав, що вони очікували іншу суму боргу.

R.Kelly прийшов у хорошому настрої, очікуючи, що сума буде 50 або 60 тисяч доларів – він готовий був їх заплатити. А тепер співак відчуває депресію, спустошення та смуток,

– зазначив Даррел Джонсон.

В яких злочинах фігурував R Kelly?Американський артист неодноразово фігурував в кримінальних справах. У 1994 році R.Kelly таємно одружився зі співачкою Aaliyah, якій на той момент було всього 15 років.



Наприкінці лютого 2019 року одразу 4 людини заявили, що були жертвами сексуального домагання артиста. За словами потерпілих, злочини артист вчиняв з 1998 до 2010 років. Тоді ймовірні жертви зґвалтування не були повнолітніми. Раніше ж, у 2001 році, співака звинуватила у домаганнях 17-річна дівчина, а у 2002-му на нього подали ще два позови. Також його звинувачували у зніманні дитячої порнографії.