Анастасія Заворотнюк частково паралізована: лікарі ввели акторку в медикаментозну кому
Відома російська актриса, яка виконала головну роль у популярному серіалі "Моя прекрасна няня", 48-річна Анастасія Заворотнюк має серйозні проблеми зі здоров'ям. Лікарі діагностували акторці парез правої частини тіла на фоні важкої хвороби.
Як повідомляє Telegram-канал Mash. Лікарі пішли на радикальні заходи через вкрай важкий стан артистки – здоров'я погіршується через набряк мозку і запалення легенів, викликаний важкою хворобою. Відтак Заворотнюк ввели в медикаментозну кому.
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Фахівці наразі обговорюють, чи можливо провести необхідну операцію. Медики висловлюють побоювання про те, як організм Заворотнюк перенесе наркоз.
Лікарі діагностували парез правої частини тіла на тлі важкої хвороби, вражена права рука. Актриса досі перебуває в реанімації, куди її привезли з польської клініки. Нейрохірурги розглядають можливість операції, хоча будь-яке втручання зараз може бути небезпечним,
– йдеться у повідомленні Mash.
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