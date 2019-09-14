Анастасія Заворотнюк частково паралізована: лікарі ввели акторку в медикаментозну кому

538 Читать новость на русском
Анастасія Заворотнюк частково паралізована: лікарі ввели акторку в медикаментозну кому

Відома російська актриса, яка виконала головну роль у популярному серіалі "Моя прекрасна няня", 48-річна Анастасія Заворотнюк має серйозні проблеми зі здоров'ям. Лікарі діагностували акторці парез правої частини тіла на фоні важкої хвороби.

Як повідомляє Telegram-канал Mash. Лікарі пішли на радикальні заходи через вкрай важкий стан артистки – здоров'я погіршується через набряк мозку і запалення легенів, викликаний важкою хворобою. Відтак Заворотнюк ввели в медикаментозну кому.

Фахівці наразі обговорюють, чи можливо провести необхідну операцію. Медики висловлюють побоювання про те, як організм Заворотнюк перенесе наркоз.

Лікарі діагностували парез правої частини тіла на тлі важкої хвороби, вражена права рука. Актриса досі перебуває в реанімації, куди її привезли з польської клініки. Нейрохірурги розглядають можливість операції, хоча будь-яке втручання зараз може бути небезпечним,
– йдеться у повідомленні Mash.

blog_ava
Україні треба з'єднати водним шляхом Чорне та Балтійське моря, – Гончарук
сьогодні
4188
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Що взяти з собою у РАЦС: найважливіші пункти
сьогодні 11:31 Що взяти з собою у РАЦС: найважливіші пункти
938
Що одягнути в літак: корисні поради і цікаві лайфхаки
13 вересня 20:32 Що одягнути в літак: корисні поради і цікаві лайфхаки
2180
Переможницею конкурсу Міс Україна 2019 стала Маргарита Паша: біографія та фото красуні
12 вересня 23:05 Переможницею конкурсу Міс Україна 2019 стала Маргарита Паша: біографія та фото красуні
8539
Вбрання власної колекції та конфуз: як пройшов перший вихід Меган Маркл після завершення декрету
12 вересня 18:35 Вбрання власної колекції та конфуз: як пройшов перший вихід Меган Маркл після завершення декрету
2641
Міс Україна 2019: фото учасниць конкурсу краси
12 вересня 16:10 Міс Україна 2019: фото учасниць конкурсу краси
5190
Новини
Більше новин
Залиште відгук