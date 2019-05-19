Антирейтинг Євробачення-2019: хто набрав найменшу кількість балів

Фінал пісенного конкурсу Євробачення-2019 прогримів 18 травня в Тель-Авіві, Ізраїль. Представники з 26 країн влаштували грандіозну боротьбу талановитих вокалістів поборолись за головний кубок. Переможцем став нідерландець Дункан Лоренс з піснею Arcade.

Представники країн виступили у першому і другому півфіналах, відтак 20 з них отримали можливість виступити на фіналі Євробачення. Водночас 6 країн-учасників потрапили до фіналу автоматично: країна-господар Ізраїль, Італія, Великобританія, Іспанія, Німеччина та Франція.

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Загальні результати Євробачення-2019 формувалися у підсумку голосування журі та глядачів. За загальними результатами, переможцем Євробачення-2019 став представник Нідерландів – Дункан Лоренс з піснею Arcade, друге місце посіла Італія, а третє – Росія. До п'ятірки найкращих вокалістів цього року потрапили також Швейцарія і Норвегія.

Загальний бал – це сума балів від національного журі усіх країн-учасників Євробачення-2019, а також глядачів цих країн. Бали дуже відрізнялись один від одного.

Всі бали від журі та загальні можна переглянути тут. Редакція LifeStyle 24 підготувала підбірку виконавців, які отримали найменший загальний бал на конкурсі Євробачення-2019.

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Що цікаво, найменшу кількість балів від журі отримала Іспанія! Виконавець Miki з піснею La Venda набрав лише 7 балів, однак хлопець не зайняв останнє місце через підтримку глядачів. Від шанувальників співак здобув ще 58 балів і зайняв п'яте місце з кінця.

Дивіться виступ Miki з піснею La Venda: відео

Найменшу кількість балів від глядачів отримала Німеччина – 0 балів. Телеглядачі, що голосували за фаворитів на Євробаченні-2019, зовсім не підтримали дует S!sters з піснею Sister. Однак артистки таки деяку кількість голосів отримали від членів журі – 32 бали.

Дивіться виступ S!sters з піснею Sister: відео

Найменший загальний бал отримав представник Великобританії. Співак Michael Rice з піснею Bigger Than Us отримав 13 балів від журі і 3 від глядачів.

Дивіться виступ Michael Rice з піснею Bigger Than Us: відео

П'ятірка виконавців на Євробаченні-2019 з найменшим загальним балом:

Іспанія: Miki – La Venda – 60 балів (7 балів від журі + 58 від глядачів)

Ізраїль: Kobi Marimi – Home – 47 балів (12 балів від журі + 35 від глядачів)

Німеччина: S!sters – Sister – 32 бали (32 балів від журі + 0 від глядачів)

Білорусь: Zena – Like It – 31 бал (18 балів від журі + 13 від глядачів)

Великобританія: Michael Rice – Bigger Than Us – 16 балів (13 балів від журі + 3 від глядачів)