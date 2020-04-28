Архівні фото принца Гаррі підкорили мережу: як королівський нащадок виглядав у дитинстві

Принц Гаррі записав послання до британців з нагоди 75-річчя своєї улюбленої дитячої книжки "Паровозик Томас". Він анонсував спеціальний епізод мультсеріалу "Томас і його друзі" та зізнався, що й сам виріс на цій історії. Мережу заполонили архівні фото, на яких принц постав зі сумкою у формі паровозика Томаса.

Після народження сина Арчі принц Гаррі з особливим задоволенням долучається до створення дитячих проєктів. Як повідомляє Daily Mail, він анонсував вихід у світ спеціального епізоду дитячого анімаційного фільму "Томас і його друзі", який присвячений 75-річчю книжки "Паровозик Томас", яка й лягла в основу екранізації.

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Прем'єра спецсерії мультфільму відбудеться вже на початку травня цьогоріч. У ньому з'являться королева Єлизавета ІІ та маленький принц Чарльз, а події будуть розгортатися в Букінгемському палаці. Відеозвернення до громадськості принц Гаррі записав ще будучи членом королівської родини у січні цьогоріч в Лондоні. Він не став приховувати, що паровозик Томас був його улюбленим персонажем у дитинстві.

Паровозик Томас за останні 75 років зміг стати рідним і улюбленим персонажем для багатьох сімей. Він розважав, вчив дітей і піднімав для них важливі теми за допомогою захоплюючих історій і цікавих персонажів. У мене теж накопичилося достатньо спогадів, пов'язаних з цим героєм. Я виріс на цих мультфільмах,

– зізнався принц Гаррі.

З цієї нагоди у мережі з'явилися архівні фото маленького принца Гаррі, які швидко розлетілися у пресі. На них королівський нащадок вперше у вересні 1987 року йде до дитячого садочка Ноттінг-Гілл. У такий знаковий день він не забув прихопити з собою невеличку сумку у формі улюбленого паровозика Томаса. Неможливо залишитися байдужим до таких чуттєвих світлин з галереї британської монаршої родини.



Архівні дитячі фото принца Гаррі / Фото: Daily Mail



Архівні дитячі фото принца Гаррі / Фото: Daily Mail